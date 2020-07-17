Antalya'da hava ambulansı havale geçiren bebek için uçtu

Havale geçiren 2 yaşındaki bebek, hava ambulansı ile Antalya'nın merkezine sevk edildi.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 2 yaşında bir bebek havale geçirdi.

2 yaşındaki Elmas Cunduz, havale geçirmesi üzerine ailesi tarafından hemen Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk tedavisi ilçedeki hastanede gerçekleştirilen Elmas bebeğin tam donanımlı bir hastaneye sevkine karar verildi.

HAVA AMBULANSI ELMAS BEBEK İÇİN UÇTU

Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmesi kararlaştırılan minik Elmas için ambulans helikopter devreye girdi. Helikopterle getirildiği Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadyumu’ndan Sağlık Bakanlığının 112 ambulansı ile alınan bebek, tedavi için Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.