Düğün konvoyuna hazırlanan davetliler etrafa saçılan fişeklerden kaçarken, o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi’nde, düğün konvoyu için hazırlık yapılacağı sırada içerisinde onlarca havai fişek bulunan kutu bir anda alev aldı.

HERKES KAÇMAYA BAŞLADI

Fişekler etrafa yayılmaya başlayınca, konvoya katılanlar ise kaçmaya başladı. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, şans eseri yaralanan olmadı.

Bir vatandaş tarafından kayda alınan o anlar, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

Antalya'da, havai fişek kutusu sokak ortasında alev aldı