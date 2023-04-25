Antalya'da her yıl boğulma vakalarının olduğu ırmağa giren çocuklara polis engel oldu Tüm uyarılara rağmen serinlemek için Manavgat Irmağı'na giren ve uyarı tabelalarını dikkate almayan çocuklar, polis ekipleri tarafından uyarılarak ırmaktan uzaklaştırıldı.

İHA Yurdun Akdeniz Bölgesi'ne adeta yaz geldi. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte soluğu sahillerde alan vatandaşlar, sezonu açtı. Bu illerden biri de Antalya oldu. Manavgat ilçesinde çocuklar ve gençler de Manavgat Irmağı'nda yüzerek serinlemeye çalışıyor. Her yıl onlarca gencin Manavgat Irmağı'nda boğularak yaşamını yitirmesi nedeniyle, ırmağa girilen bölgelerde devriye gezen polis ekipleri vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiriyor. "Burada yüzerken başınıza bir şey gelirse aileniz çok üzülür" Zeynel Şenol Köprüsü yakınlarında çocukların ırmakta yüzdüğü ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliğine bağlı polisler, ırmakta yüzen gençleri ırmaktan uzaklaştırdı. Polisleri görünce ırmaktan kıyıya çıkan gençlere nasihatte bulunan ekipler, “Irmağa girmenin tehlikeli ve yasak olduğu tabelalarda görülüyor. Burada yüzerken başınıza bir şey gelirse aileniz çok üzülür. Lütfen ırmakta yüzmeyelim.” diye konuştu. 3 çocuk tehlikeli ırmaktan uzaklaştı Polis ağabeylerinin nasihatinin ardından ırmakta yüzen 3 çocuk, üzerlerini giyinip bir daha ırmakta yüzmeyeceklerini söyleyerek ırmaktan uzaklaştı.