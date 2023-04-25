İHA

Yurdun Akdeniz Bölgesi'ne adeta geldi.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte soluğu sahillerde alan vatandaşlar, sezonu açtı.

Bu illerden biri de oldu.

Manavgat ilçesinde çocuklar ve gençler de Manavgat Irmağı'nda yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Her yıl onlarca gencin Manavgat Irmağı'nda boğularak yaşamını yitirmesi nedeniyle, ırmağa girilen bölgelerde devriye gezen polis ekipleri vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiriyor.

"Burada yüzerken başınıza bir şey gelirse aileniz çok üzülür"

Zeynel Şenol Köprüsü yakınlarında çocukların ırmakta yüzdüğü ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliğine bağlı polisler, ırmakta yüzen gençleri ırmaktan uzaklaştırdı.

Polisleri görünce ırmaktan kıyıya çıkan gençlere nasihatte bulunan ekipler, “Irmağa girmenin tehlikeli ve yasak olduğu tabelalarda görülüyor. Burada yüzerken başınıza bir şey gelirse aileniz çok üzülür. Lütfen ırmakta yüzmeyelim.” diye konuştu.

Antalya'da her yıl boğulma vakalarının olduğu ırmağa giren çocuklara polis engel oldu

3 çocuk tehlikeli ırmaktan uzaklaştı

Polis ağabeylerinin nasihatinin ardından ırmakta yüzen 3 çocuk, üzerlerini giyinip bir daha ırmakta yüzmeyeceklerini söyleyerek ırmaktan uzaklaştı.

Antalya'da her yıl boğulma vakalarının olduğu ırmağa giren çocuklara polis engel oldu
Antalya'da her yıl boğulma vakalarının olduğu ırmağa giren çocuklara polis engel oldu
Antalya'da her yıl boğulma vakalarının olduğu ırmağa giren çocuklara polis engel oldu
Antalya'da her yıl boğulma vakalarının olduğu ırmağa giren çocuklara polis engel oldu