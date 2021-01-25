Antalya'da heykellere saldırı

Antalya Boğaçayı'ndaki el ele tutuşan çocukların simgelendiği heykellerin kol ve bacaklarının kırılmasının ardından bu kez de Akdeniz Kent Parkı'ndaki heykellerin kafaları ve parmakları kırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce 3 yıl önce yapılan Boğaçayı Rekreasyon Alanı'ndaki çocuk oyun alanında, el ele tutuşmuş 7 çocuk heykeline, geçen haftalarda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait Akdeniz Kent Park'ta ise benzer görüntüler yaşandı.

Parkta bulunan 3 heykelin yüzleri ve parmakları kırılıp parçalandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Baş Danışmanı Cem Oğuz, zarar gören heykelleri yerinde inceleyerek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve heykellerin onarılacağını söyledi.

"CEZASIZ KALMAYACAK"

Oğuz, buna benzer davranışların daha önceden yaşandığını hatırlatarak bunu yapanların cezasız kalmayacağını söyledi. Oğuz, "Kent mobilyaları kente değer katan objelerdir. Antalya'nın en güzel alanlarından biri olan Akdeniz Kent Parkı'ndaki 3 heykele zarar verildi. Heykellerin özellikle yüz kısımlarına ve vücut uzuvlarına zarar verilmiş. Emniyet çerçevesinde de araştırmalar devam ediyor. Bunları yapanların en kısa sürede yakalanması hepimizin dileği. Çünkü bu tür davranışlar başta kentimiz olmak üzere ülkemize ve turizme zarar veriyor." dedi.

HEYKELLER ONARILACAK

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü, heykellerin onarımı için harekete geçti. Kırılan heykellerin heykeltıraşları ile irtibata geçilerek en kısa sürede heykellerin onarılacağı duyuruldu.

















