Antalya'da heykelleri kıran şüpheli serbest bırakıldı

Antalya'da geçtiğimiz ay Akdeniz Kent Parkı içerisinde bulunan heykellere zarar verdiği tespit edilen şüpheli, serbest bırakıldı.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesine bağlı Arapsuyu Mahallesi Akdeniz Kent Park içerisinde bulunan 4 adet sanat eseri heykelin 17 Ocak günü tahrip edilerek baş kısımlarının kırıldığının anlaşılması üzerine, olayın aydınlatılması ve şüphelinin tespitine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ

Olay yeri çevresini ve şüpheli şahsın heykellerin bulunduğu alana geliş-gidiş istikametlerini gören yaklaşık 20 günlük İş yeri Güvenlik Kameraları ile KGYS kameralarının yapılan incelemesinde, S.B. isimli şahsın 17 Ocak günü saat 11.00 sıralarında elinde balyoz ile gelerek heykellere zarar verdiği, heykellerin baş kısımlarını kopartarak, elindeki balyoz ile olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli şahıs, 17 Şubat tarihinde Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Sahil Yaşam Parkı içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

S.B., “Mala Zarar Verme” suçundan yapılan işlemlerin ardından bugün Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.