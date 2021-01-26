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    Antalya'da hortum çıktı

    Yaklaşık 5 dakika boyunca Demre'de etkisini gösteren hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • İHA
    • 26.01.2021 - 16:09
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 16:16
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    Antalya'da hortum çıktı

    Antalya'nın Demre ilçesi Kömürlük sahili açıklarında, saat 12.00 sıralarında hortum çıktı.

    Denizde girdap oluşturan hortum, yaklaşık 5 dakika boyunca etkisini hissettirdi.

    CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

    Kıyıya inmeden açıkta gözlerden kaybolan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    Antalya'da hortum çıktı VİDEO


    Antalya da hortum çıktı #1

    Antalya da hortum çıktı #2

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