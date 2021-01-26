Antalya'da hortum çıktı
Yaklaşık 5 dakika boyunca Demre'de etkisini gösteren hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- İHA
- 26.01.2021 - 16:09
- Güncelleme : 26.01.2021 - 16:16
Antalya'nın Demre ilçesi Kömürlük sahili açıklarında, saat 12.00 sıralarında hortum çıktı.
Denizde girdap oluşturan hortum, yaklaşık 5 dakika boyunca etkisini hissettirdi.
CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ
Kıyıya inmeden açıkta gözlerden kaybolan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.