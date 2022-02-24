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    Antalya'da hortum ve fırtına, seraları yıktı

    Antalya'da hortum ve fırtına, seraları yıktı

    Aksu ilçesinde meydana gelen hortum ve fırtına, seralarda hasara neden oldu.
    • AA
    • 24.02.2022 - 01:54
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    Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan hortum sebze seralarını kaplayan naylonları parçaladı, ürünlere zarar verdi. Bölgede etkili olan fırtına da bazı seralarda hasara neden oldu.

    HORTUM, ELEKTRİK TELLERİNİ KOPARDI

    Hortum nedeniyle mahalledeki elektrik telleri koptu. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, kopan tellerin onarımı için çalışmalarını sürdürüyor.

    Antalya'da hortum ve fırtına, seraları yıktı - VİDEO

    İSTANBUL'DAN EKİP GÖNDERİLDİ

    Elektrik sorunu yaşanması ihtimaline karşı İstanbul'dan ekiplerin bölgeye gönderildiği öğrenildi.

    Antalya da hortum ve fırtına, seraları yıktı #1

    100 DÖNÜMLÜK SERA ZARAR GÖRDÜ

    Altıntaş Mahalle Muhtarı Bilal Çelik, bölgede 100 dönümlük serada zarar meydana geldiğini söyledi.

    Antalya da hortum ve fırtına, seraları yıktı #2

    ÖNCE DOLU, SONRA HORTUM

    Hortumun sabah bir anda oluştuğunu anlatan Çelik, "Gök gürültüsünden sonra dolu vurmuş, ardından hortum oluşmuş. 100 dönümlük sera yerle bir oldu. Elektrik, telefon kabloları hepsi koptu. Ekipler çalışıyor, kısmen elektrik var. Aksu İlçe Tarım hasar tespit çalışmasını yaptı." dedi.

    Antalya da hortum ve fırtına, seraları yıktı #3

    TRAFİK AKSADI, DEV DALGALAR OLUŞTU

    Şiddetli yağış nedeniyle Kepez ilçesi Altınkale Mahallesi'ndeki yollarda da su birikintileri oluştu, araç trafiğinde güçlükler yaşandı.

    Antalya da hortum ve fırtına, seraları yıktı #4

    Öte yandan, şiddetli rüzgar nedeniyle Konyaaltı sahili ile falezlerde dev dalgalar görüldü.

    Antalya da hortum ve fırtına, seraları yıktı #5

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