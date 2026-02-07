Antalya’da hortum ve sel tarımı vurdu: Zarar 300 milyon TL

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya’da geçen hafta yaşanan olumsuz hava koşulları, örtüaltı ve açık tarım alanlarında ağır tahribata neden oldu. Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ebru Kaçın, yaklaşık 6 bin dönüm tarım alanının zarar gördüğünü, toplam kaybın ise 300 milyon TL’ye yaklaştığını açıkladı.

SERA VE AÇIK ALANLAR BÜYÜK HASAR GÖRDÜ

Kaş, Demre, Kumluca, Finike, Serik, Aksu ve Gazipaşa başta olmak üzere sahil kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına; dolu ve hortumla birleşince çok sayıda seranın yıkılmasına, plastik örtülerin parçalanmasına neden oldu. Afet sonrası domates ve biber gibi birçok üründe de ciddi verim kaybı yaşandı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ebru Kaçın, ilçe tarım müdürlükleri ile TARSİM ekiplerinin sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, son yıllarda bölgede benzer afetlerin daha sık yaşandığına dikkat çekti. Kaçın, “Son 4-5 yıldır bu tür doğa olayları tarımsal üretimi giderek daha fazla tehdit ediyor” dedi.

"YAKLAŞIK 6 BİN DÖNÜM ALAN ETKİLENDİ"

Afetin boyutlarına ilişkin bilgi veren Kaçın, şunları söyledi:

Sel, dolu ve hortum artık üreticinin alışmak zorunda kaldığı afetler haline geldi. Ancak her seferinde üretimi sürdürmek daha da zorlaşıyor. Henüz tüm veriler netleşmedi ama zarar gören alanın 6 bin dönümü aşacağını öngörüyoruz.

EN BÜYÜK HASAR KUMLUCA VE AKSU'DA

Zararın yaklaşık 3 bin dönümünün Kumluca’da, 1.500 dönümünün ise Aksu’da meydana geldiğini belirten Kaçın, bu iki ilçede örtüaltı tarımın yoğunluğu nedeniyle kaybın çok daha ağır olduğunu söyledi.

"ÖRTÜALTI TARIM, BACASIZ FABRİKADIR"

Örtüaltı tarımın ülke ekonomisi için önemine vurgu yapan Kaçın, şu ifadeleri kullandı:

Seralar kişisel yatırımlar gibi görülse de aslında milli gelirin bir parçasıdır. Devlet desteğinin üreticinin üzerinde olduğunu hissettirmesi çok önemli. Türkiye bir tarım ülkesi ve bu zararlar karşısında kalıcı çözümler üretmek zorundayız.

AFETLERE KARŞI FON ÇAĞRISI

Hortum ve fırtınanın ardından birçok seranın tamamen kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Kaçın, üreticinin bu yükü tek başına taşıyamayacağını belirterek, şunları söyledi:

Konstrüksiyonlar parçalanıyor, ürünler tamamen yok oluyor. Bu nedenle afetlere karşı özel bir fon ya da güvence sistemi oluşturulmalı. Üretici, ‘Böyle bir destek var’ diyebilirse yeniden ayağa kalkabilir.

ZARAR 200-300 MİLYON TL ARASINDA

Bugünkü koşullarda 1 dönüm seranın maliyetinin 800 bin ile 1,5 milyon TL arasında değiştiğini aktaran Kaçın, bazı bölgelerde seraların tamamen yıkıldığını, bazı bölgelerde ise yalnızca ürünlerin zarar gördüğünü söyledi. Kaçın, “Tüm değişkenleri göz önünde bulundurduğumuzda toplam hasarın 200 ila 300 milyon TL arasında olduğunu tahmin ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

AKSU'DA METREKAREYE 190 KİLO YAĞIŞ

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son yağışlarda Türkiye genelinde en yüksek yağış miktarı metrekareye 190 kilogram ile Aksu ilçesinde ölçüldü. Aksu’yu Muratpaşa, Kepez, Kemer, Serik, Manavgat ve Döşemealtı ilçeleri izledi.