Antalya'da iftarını yapan aşı olmaya gitti

Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde iftar sonrası için randevu alan 217 kişi koronavirüs aşısı oldu.

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama programı ocak ayından bu yana devam ediyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hastanelerde iftar sonrasında da aşılama işlemlerine başlandı.

DİYANET, AŞI ORUCU BOZMAZ DEMİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun aşı olmanın orucu bozmayacağı yönündeki açıklamasına rağmen oruç tutan yüzlerce kişi, aşı olmak için iftar sonrasında hastanelere gidiyor.

217 KİŞİ AŞI OLDU

32 aşı odasıyla her gün 1000’in üzerinde kişiye Sinovac ve Biontech aşılarının uygulandığı Kepez Devlet Hastanesi’nde iftar sonrasında saat 22.45’e kadar aşılama işlemi devam ediyor. Oruçlarını açan veya işlerinden yeni çıkan vatandaşlar akşam saatlerine aldıkları randevularına gelerek aşı oluyor. Ramazan ayının ilk iftarı sonrasında randevu alan 217 kişi, koronavirüs aşısı olmak için hastaneye geldi.

"DAHA UYGUN OLACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN GELDİM"

Turizm sektöründe çalışan ve bu nedenle aşıda öncelikli olan Metin Eren, “Orucumu açtıktan sonra gelmek için bu saati tercih ettim. Daha uygun olacağını düşündüğüm için geldim. Turizm sektöründe çalıştığım için bu sıralarda işlerimiz yoğun, hem işimi aksatmadım hem ibadetimi yaptım. Orucu bozmayacağı yönünde açıklama yapıldı ama yine de orucumu açtıktan sonra daha iyi olacağını düşündüğüm için bu saati seçtim” dedi.

"ORUCUMU AÇTIM, ÖYLE AŞI OLMAYA GELDİM"

Kronik rahatsızlığı nedeniyle aşıda öncelikli olan ve iftar sonrasında aşı olmaya gelen Saniye Duran, “Oruçluydum, orucumu açtım öyle aşı olmaya geldim. Orucumun bozulmasından şüphe duydum o nedenle emin olmak için iftarımı yapıp öyle geldim” diye konuştu.

"HEM GECE HEM GÜNDÜZ GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Kepez Devlet Hastanesi Aşılama Birim Alan Sorumlusu Doktor Gülnur Kocabıyık, “Randevularını alan hastalarımızı, 32 aşı odamızda aşılamaya devam ediyoruz. Hem Sinovac hem de Biontech aşıları için randevularımız var. Saatlik randevularımızı oluşturup planlı bir şekilde yürütüyoruz. Burada kalabalık oluşmasını istemiyoruz. Gündüz saatinden bu yana aşılamamız devam ediyor. Oruç tutan bazı hastalarımız da iftar sonrasında gelmeyi tercih etti. Hem gece, hem gündüz görevimizin başındayız” dedi.









