Antalya'da ihbara giden polisin düşen tabancasını alıp, 2 polisi ayağından vurdu

Antalya'da aile içi şiddet ihbarına giden polislerden birinin düşen tabancasını alan kişi, çevreye rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 polis ayaklarından vurularak yaralandı.

Saat 17.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus ekipleri, aile içi şiddet ihbarı aldı.

İhbarın ardından olay yerine gelen yunus ekibinde görevli H.A. ve S.Ö., Fırat A.'yı etkisiz hale getirmek istedi. Bu sırada polislerin elinden kaçan Fırat A., bir süre sonra yakalanacağını anlayarak ekiplere taş atmaya başladı.

Düşen tabancayı alıp polisleri ayağından vurdu

Bir süre sonra tekrar kaçmaya çalışan Fırat A.'yı kovalayan polislerden birinin tabancası düştü. Tabancayı alan Fırat A.'nın çevreye rastgele ateş açması sonucu 2 polis ayaklarından yaralandı.

Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı

Devriye arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından polislerden biri Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğeri ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre, şüpheli Fırat A. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



































