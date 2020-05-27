Antalya'da iki genç kız sokak ortasında kavga etti

Antalya'da iki genç kız sokak ortasında kavga etti

İki genç kızın, saç saça baş başa kavga ettiği o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Antalya'nın Üçgen Mahallesi'nde, iki genç kız, bilinmeyen bir sebepten dolayı sokak ortasında kavga etmeye başladı.

Saçlarından tutup birbirlerini savuran iki genç kız, çevredekilerin uyarılarına rağmen kavga etmeye devam etti.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Bu sırada ise ikili, park halindeki bir araca da çarptı.

Görüntüleri çeken bir vatandaş, "Gitti o araba" derken, yanındaki kişinin de, "Sen de arabayı mı düşünüyorsun birader" dediği anlar dikkat çekti.

Kızlardan birisi, diğerini kavganın sonuna doğru yere yatırarak kafasına üst üste yumruk atmaya başlayınca, çevredekilerin tepkisi arttı. Bunun üzerine kızlar ayrılarak kaçmaya başladı.

Antalya'da iki genç kız sokak ortasında kavga etti