Antalya'da iki turist, bindikleri paraşütün ipinin kopmasıyla havada sürüklendi
- 26.06.2022 - 17:19
- Güncelleme : 26.06.2022 - 18:51
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side'de küçük plajda meydana gelen olayda, Kumköy Jandarma Karakolu yakınlarında bulunan su sporları merkezinden havalanan tekneye bağlı deniz paraşütü, havalandıran kısa bir süre sonra fırtınanın etkisiyle ipin kopması sonucu havada sürüklemeye başladı.
Havada sürüklenen paraşüt, elektrik tellerine takıldı
Yaklaşık 500 metre mesafede Side 1058 sokak üzerinde elektrik tellerine çarparak direkte takılı kalan paraşütte bulunan 2 kadın Alman turist büyük şans eseri kazayı sıyrıklarla atlattı.
İHA'nın haberine göre, turistler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Antalya'da iki turist, bindikleri paraşütün ipinin kopmasıyla havada sürüklendi ViDEO
Elektrik telleri, zeytin bahçesindeki otları tutuşturdu
Kopan elektrik telleri zeytin bahçesinde kuru otların tutuşmasına neden olurken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat biriminden ekiple anında müdahale ederek yangın büyümeden söndürdü.
Direkte takılı kalan paraşüt, olay yerine gelen ekipler elektriği kesmesini ardından bulundu yerden indirildi.