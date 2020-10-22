Antalya'da ıslanan köpeği şemsiye ile korudu

Yağmur sonrası açık alanda kalan sokak köpeği, bir genç tarafından şemsiyeyle korumaya alındı. Gencin hareketi, soğuk havada içleri ısıttı.

Dün Antalya’yı etkisi altına alan ve ağaçların yıkılmasına sebep olan fırtına ve sağanak yağmur sırasında açık alanda kalan bir sokak köpeğinin yardımına koşan genç, mahalle sakinleri tarafından görüntülendi.

ŞEMSİYEYLE KORUDU

Yağmur altında bir sitenin duvarının dibine sığınan sokak köpeğini gören genç, şemsiyesini alıp köpeğin yanına geldi ve dakikalarca onu yağmurdan korumaya çalıştı.

YAĞMUR DİNİNCEYE KADAR YANINDAN AYRILMADI

Köpeğin yanına diz çöküp bekleyen ve şemsiyesiyle köpeğin ıslanmasını engelleyen genç, yağmur dininceye kadar yanından ayrılmadı.

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