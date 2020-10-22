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    Antalya'da ıslanan köpeği şemsiye ile korudu

    Yağmur sonrası açık alanda kalan sokak köpeği, bir genç tarafından şemsiyeyle korumaya alındı. Gencin hareketi, soğuk havada içleri ısıttı.
    • İHA
    • 22.10.2020 - 10:57
    • Güncelleme : 22.10.2020 - 10:57
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    Antalya'da ıslanan köpeği şemsiye ile korudu

    Dün Antalya’yı etkisi altına alan ve ağaçların yıkılmasına sebep olan fırtına ve sağanak yağmur sırasında açık alanda kalan bir sokak köpeğinin yardımına koşan genç, mahalle sakinleri tarafından görüntülendi.

    ŞEMSİYEYLE KORUDU

    Yağmur altında bir sitenin duvarının dibine sığınan sokak köpeğini gören genç, şemsiyesini alıp köpeğin yanına geldi ve dakikalarca onu yağmurdan korumaya çalıştı.

    YAĞMUR DİNİNCEYE KADAR YANINDAN AYRILMADI

    Köpeğin yanına diz çöküp bekleyen ve şemsiyesiyle köpeğin ıslanmasını engelleyen genç, yağmur dininceye kadar yanından ayrılmadı.

    Antalya'da sağanak yağmur altında iç ısıtan anlar İZLE

    Antalya da ıslanan köpeği şemsiye ile korudu #1

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