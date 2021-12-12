Euro
15.7232
0.82%
Dolar
13.8834
0.7%
Altın
795.98
1.11%
Borsa
2.035
0.2%
Bitcoin
701.398
1.12%
BTXN Coin
41.49
0.50%
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Antalya'da itfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü

    Antalya’da yangın çıkan evde dumandan etkilenerek kalbi duran kediye itfaiye eri önce kalp masajı yaptı, ardından suni teneffüsle hayata döndürdü.
    • DHA
    • 12.12.2021 - 01:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da itfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, saat 23.00 sıralarında 7 katlı apartmanın son katında 18 yaşlarındaki oğlu ile birlikte yaşayan Rus asıllı Türk vatandaşı Julia Özdoğan, evindeki şömineyi benzinle tutuşturmak isterken, benzinin alev alması sonucu yangın çıktı.

    Antalya da itfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü #1

    YANGINA MÜDAHALE EDERKEN YARALANDILAR

    Alevlere oğlu ile birlikte müdahale eden Julia Özdoğan’ın elleri ve vücudunun bir bölümü, oğlunun ise ayakları yandı.

    Antalya da itfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü #2

    YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

    Haber verilmesi üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye erleri, merdivenle çıktıkları 7’nci kattaki dairenin pencerelerini açamayınca ısınan camları su ile soğuttu.

    Ardından apartmana giren ve daireye ulaşan itfaiye erleri, yangını kısa sürede söndürdü.

    Antalya da itfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü #3

    İTFAİYE ERİ YAPTIĞI İLK YARDIMLA KEDİYİ KURTARDI

    Sağlık ekipleri ile birlikte yanan daireye giren itfaiye erleri, ev sahibi Julia Özdoğan’ı da sedye ile dışarıya çıkardı. Ambulansa taşınırken elleri ve vücudunun bir kısmının yandığı görülen Julia Özdoğan ile oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Bu sırada kapının girişinde Özdoğan’ın kedisini yerde hareketsiz görüp kucaklayan itfaiye eri, apartmanın dışına çıkartarak yere yatırdı. Bir yandan kalp masajı, diğer yandan kediye suni teneffüs yapan itfaiye erine meslektaşları da yardım etti.

    Antalya da itfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü #4

    VATANDAŞLAR İTFAİYE ERİNİ ALKIŞLADI

    Kalp masajı ve suni teneffüsün ardından oksijen de verilen kedi kendine geldi. Vatandaşlar kedinin hayatını kurtaran itfaiye erlerini alkışlarken, gelen belediyeye ait hayvan ambulansı ise kediyi veterinere götürdü.

    Antalya da itfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü #5

    Antalya da itfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü #6

    Antalya da itfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü #7

    Antalya da itfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü #8

     

     

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir