Antalya'da itfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü

Antalya’da yangın çıkan evde dumandan etkilenerek kalbi duran kediye itfaiye eri önce kalp masajı yaptı, ardından suni teneffüsle hayata döndürdü.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, saat 23.00 sıralarında 7 katlı apartmanın son katında 18 yaşlarındaki oğlu ile birlikte yaşayan Rus asıllı Türk vatandaşı Julia Özdoğan, evindeki şömineyi benzinle tutuşturmak isterken, benzinin alev alması sonucu yangın çıktı.

YANGINA MÜDAHALE EDERKEN YARALANDILAR

Alevlere oğlu ile birlikte müdahale eden Julia Özdoğan’ın elleri ve vücudunun bir bölümü, oğlunun ise ayakları yandı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Haber verilmesi üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye erleri, merdivenle çıktıkları 7’nci kattaki dairenin pencerelerini açamayınca ısınan camları su ile soğuttu.

Ardından apartmana giren ve daireye ulaşan itfaiye erleri, yangını kısa sürede söndürdü.

İTFAİYE ERİ YAPTIĞI İLK YARDIMLA KEDİYİ KURTARDI

Sağlık ekipleri ile birlikte yanan daireye giren itfaiye erleri, ev sahibi Julia Özdoğan’ı da sedye ile dışarıya çıkardı. Ambulansa taşınırken elleri ve vücudunun bir kısmının yandığı görülen Julia Özdoğan ile oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada kapının girişinde Özdoğan’ın kedisini yerde hareketsiz görüp kucaklayan itfaiye eri, apartmanın dışına çıkartarak yere yatırdı. Bir yandan kalp masajı, diğer yandan kediye suni teneffüs yapan itfaiye erine meslektaşları da yardım etti.

VATANDAŞLAR İTFAİYE ERİNİ ALKIŞLADI

Kalp masajı ve suni teneffüsün ardından oksijen de verilen kedi kendine geldi. Vatandaşlar kedinin hayatını kurtaran itfaiye erlerini alkışlarken, gelen belediyeye ait hayvan ambulansı ise kediyi veterinere götürdü.