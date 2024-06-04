Haberler



İç Haber



Antalya'da izinsiz ‘kayyum’ açıklamasında arbede çıktı

Antalya'da izinsiz ‘kayyum’ açıklamasında arbede çıktı Antalya'da bir grup, DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın görevden uzaklaştırılmasına karşı izinsiz açıklama yapmak istedi. Polisin uyarısına rağmen grup dağılmayınca çıkan arbedede 6 kişi gözaltına alındı.