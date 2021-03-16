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    Antalya'da kaçak cerrahi eldiven operasyonu

    Antalya’da bir medikal firmaya yapılan baskında 977 bin adet kaçak cerrahi eldiven ele geçirildi.
    • İHA
    • 16.03.2021 - 17:37
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 17:44
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    Antalya'da kaçak cerrahi eldiven operasyonu

    Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı büro amirliği ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerine yönelik yaptığı çalışmalarda, Kepez ilçesinde bir medikal firmasının kaçak yollarla temin ettiği cerrahi eldivenleri sattığı bilgisine ulaşıldı.

    Antalya Sağlık Müdürlüğü ve Antalya Vergi Dairesi görevlilerinin de katılımıyla yapılan operasyonda, 977 bin gümrük kaçağı cerrahi eldiven ele geçirildi.

    YURDA KAÇAK SOKULDU

    El konulan eldivenlerin Sağlık Bakanlığının sistemine kayıtlı olmadığı ve ülkeye kaçak yollarla sokulduktan sonra Antalya'ya gönderilerek dağıtımının yapıldığı tespit edildi.

    Medikal firmasının sahibi hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

    Antalya da kaçak cerrahi eldiven operasyonu #1

    cerrahi eldiven

    cerrahi eldiven

    cerrahi eldiven

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