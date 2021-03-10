Antalya'da kaçak eğlence düzenleyen iş yerine baskın

Kaş ilçesinde kısıtlama saatlerinde eğlence düzenleyen bir iş yerine baskın yapan polisler, 17 kişiye 72 bin lira ceza uyguladı.

Kaş ilçesinde kısıtlama saatlerinde bir işyerinde eğlence düzenlendiği bilgisi alan polis, baskın yaptı.

17 KİŞİYE 72 BİN LİRA PARA CEZASI

İşyerinde müzik eşliğinde eğlence yaptığı tespit edilen 17 kişiye, koronavirüs kurallarını ihlalden toplam 72 bin TL para cezası, işyerine de 1 ay kapatma cezası uygulandı.

Antalya'da kısıtlamada eğlence düzenlenen iş yerine baskın

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PAYLAŞTI: KURALLARA UYALIM

Antalya Emniyet Müdürlüğü, baskın görüntülerini sosyal medya hesaplarından, “Kısıtlama saatlerinde eğlence düzenleyerek kurallara uymayıp hem kendi hem de başkalarının sağlığını tehlikeye attılar. Sonuç; 17 şahsa toplam 72.000 TL idari para cezası ve iş yerine 1 ay kapatma cezası uygulandı. Kurallara uyalım, sevdiklerimizi koruyalım” notuyla paylaştı.