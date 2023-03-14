Antalya'da kaçak yapılan iki villa yıkıldı Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye ekipleri, tarihi Likya Yolu güzergahındaki 2 kaçak villanın yıkımını gerçekleştirdi.

Turizm bölgelerine yapılan kaçak yapılar tek tek tespit ediliyor.

Antalya'nın Kaş ilçesi Bezirgan Mahallesi Ferizini mevkiindeki imara aykırı yapıldığı belirlenen yapılarla ilgili yasal sürecin tamamlanmasının ardından yıkım işlemine geçildi.

Kaş Belediyesi İmar ve Şehircilik, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri yıkım için bölgeye gitti.

2 havuzlu villa yıkıldı

Belediye ekipleri, tarihi Likya Yolu güzergahındaki havuzlu 2 villanın iş makinesiyle yıkımına başladı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sırasında güvenlik önlemi aldı.

Kısa sürede yıkılan iki villadan geriye enkaz yığını kaldı.