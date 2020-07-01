Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde göreve başlayan kadın cankurtaranlar, senaryo gereği boğulan bir kişinin nasıl kurtarıldığını uygulamalı olarak gösterdi.

Turizm kenti olan Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, normalleşme süreci ile vatandaşların hizmetine açıldı.

Binlerce kişinin ziyaret ettiği sahile ise boğulma riskine karşı belirli aralıklarla 34 kule yerleştirildi.

KADIN CANKURTARANLAR GÖREVE HAZIR

34 kulede 5’i kadın 43 cankurtaran sabah 09.00’dan akşam 19.00’a kadar görev yapıyor. Bu yıl kadın cankurtaran sayısının artırıldığı sahilde kuş uçurtulmuyor.

Kule ve sahil bandında yürüyerek ellerinde dürbün ve megafonla denetim yapan kadın cankurtaranlar, güvenlik kulvarını geçenleri uyarmanın yanında vatandaşları sosyal mesafe konusunda da uyarıyor.

Antalya'da kadın cankurtaranlar göreve başladı

TEMSİLİ 'KURTARMA' ÇALIŞMASI

Kadın cankurtaranlardan Ayşen Hüsmen, temsili olarak denize boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi de başarıyla kurtardı. Senaryo gereği kuleden gözetleme yapan Hüsmen, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi fark etti, telsizinden boğulma vakası ihbarı anonsu sonrası simitini alıp vakanın yanına doğru yüzmeye başladı.

Hüsmen, simiti tutmasını sağladığı kişiyi sahile çıkardı. Mesai arkadaşı ambu ile solunum yolunu rahatlatmaya çalışırken kendisi de eldivenli eliyle kalp masajı yaptı. Kadın cankurtaranların sahilde görev yapmaları ve temsili kurtarma çalışması havadan drone ile görüntülendi.

"PANDEMİYE YÖNELİK EĞİTİM ALDIK"

Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3’ncü sınıf öğrencisi Fatma Ahretlik, uzmanlık alanı yüzme olduğu için cankurtaranlık alanında da kendini geliştirebilmek adına bu mesleği seçtiğini belirtti.

10 saat görev başında olduklarını anlatan Ahretlik, “Pandemiye yönelik eğitimlerde aldık. Maske ile görev yapıyoruz. Boğulan kişiyi kurtarma simiti veya kemerle kurtarıp sahile çıkarıyoruz. Müdahale etmeden önce eldiven ıslak mendil ve koruyucu maskemizi de takıyoruz. ” dedi.

"GÖREV BAŞINDAYIZ"

Dünyaca ünlü sahilde kadın cankurtaranlara görev verilmesinden çok mutlu olduklarını söyleyen Ahretlik, “Biz de varız sahilde. Mesleğimizi seviyoruz. Bizim de serinleme hakkımız oluyor. Vatandaşlarımızın sorunsuz şekilde yüzmeleri için görev başındayız” dedi.

"SORUMLULUĞUMUZ ÇOK FAZLA"

Mesleğinin zor olduğunu ama erkekler kadar kadınların da başarıyla yapabildiğinin altını çizen Elif Kıran, “Buranın en büyük zorluğu insan hayatını kurtarmak, sorumluluğumuz çok fazla. O nedenle çok dikkatli olmamız gerekiyor. En küçük bir boğulma vakasına itina ile müdahale ediyoruz." dedi.