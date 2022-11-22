Antalya'da kalp krizi geçiren liseli Şevval öldü

17 yaşındaki lise öğrencisi, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Liselinin sedef hastalığı ile mücadele ettiği öğrenildi.

Antalya’nın Kepez ilçesinde oturan 17 yaşındaki Şevval Bozoğlu, pazar günü karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti.

Özel hastanede doktorların müdahalesinin ardından Bozoğlu, evine gönderildi.

Kalbine yenik düştü

Pazartesi günü ağrıları artan Bozoğlu, yeniden hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Bozoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Babası ayakta durmakta zorlandı

Bozoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İşlemlerin ardından Şevval Bozoğlu'nun cenazesi morgdan alındığı sırada gözyaşı döken baba Sedat Bozoğlu, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.

Sedef hastalığıyla mücadele ediyordu

Bozoğlu'nun, sedef hastalığı ile mücadele ettiği öğrenildi.

DHA’nın haberine göre Şevval Bozoğlu, Kepez’deki Varsak Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.