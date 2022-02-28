Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı operasyon öncesinde kamp için Antalya’ya gelen ve ülkesine dönemeyen 7 futbol takımının oyuncuları yeşil sahada bir araya gelerek 'Savaşa hayır' pankartları açtı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi 4. gününde devam ediyor.

Savaş başlamadan hemen önce turizm kenti Antalya’ya kamp için gelen Ukraynalı futbolcular ise hava yolunun kapanması dolayısı ile dönemedi.

Antalya'da kamp yapan Ukraynalı futbolcular, "savaşa hayır" dedi - Video



"SAVAŞA HAYIR" PANKARTI AÇTILAR

Antalya'da şu an kampta 20'ye yakın Ukraynalı futbol takımı yer alıyor. 7 futbol takımı bugün Belek’te bulunan bir otelin sahasında bir araya geldi.

2. Lig takımları Niva Vinnitsa, Peremoga Dnipro, FC Podillya Khmelnytskyi, FC Epicenter, 1. Lig Takımlarından FC Ahrobiznes Volochysk, FC Obolon Kyiv ve Ukrayna Süper Lig takımlarından Karpaty Lviv takımlarından yaklaşık 250 futbolcu 'Savaşa hayır' dedi. Futbolcular daha sonra yeşil saha üzerine antrenman malzemeleri ile 'Savaşa hayır' yazısını yazdı.

"BU SAVAŞIN BİR AN ÖNCE DURMASINI İSTİYOR, BARIŞIN SAĞLANMASINI İSTİYORUZ"

Etkinlik sonrasında açıklama yapan FC. Peremoga takımından Anton Kich, "Biz çok korkunç durumdayız. Ülkemizde savaş var. Ülkemizi koruyan askerlerimize moral olsun diye toplandık. Savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz. Savaşa hayır" dedi.

FC Podilia takımından Vitali Kostishin, "İstediğimiz tek şey var. Bizim askerlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu savaşın bir an önce durmasını istiyor, barışın sağlanmasını istiyoruz" dedi.

FC. Karpaty Lviv 'den Andriy Klumok ise, "Rusya'nın yaptığını şiddetle kınıyoruz. Ülkemizi koruyan askerlere teşekkür ediyor, savaşa hayır diyorum" sözlerine yer verdi.





"21. YÜZYILDA, AVRUPA'NIN ORTASINDA, SAVAŞ OLMASI ÇOK KÖTÜ BİRŞEY"

FC. Epicenter takımında Andriy Melnik de, "Askerimize çok büyük teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Savaşın durmasını isteyerek, savaşa hayır diyorum" açıklamasını yaptı.

FC. Ahrobiznes takımından Aleksandr Çijevskiy, "Takım olarak biz de savaşa hayır diyoruz. Kızlarımıza, erkeklerimize savaşa katılan herkese teşekkür ederim. Kesinlikle savaş istemiyoruz. 21. yüzyılda Avrupa’nın ortasında savaş olması çok kötü bir şeydir. Yaşasın Ukrayna, kahramanlarımız sağ olsun" dedi.

FC Niva ekibinden Oleksii Svirida, "Savaşa hayır diyoruz. Bir an önce savaşın bitmesini istiyoruz. Yaşasın Ukrayna” ifadelerini kullandı.



