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- Antalya'da kamyon alt geçit girişine sıkıştı
Antalya'da kamyon alt geçit girişine sıkıştı
Üç metre yükseklikteki alt geçit girişine sıkışan kapalı kasa kamyon, sürücünün çabasıyla 1 saatte, sıkıştığı yerden çıkarıldı.
- DHA
- 04.05.2020 - 18:32
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, şelale yönünden şehir merkezine giden Yusuf Dündar'ın kullandığı 34 GH 5592 plakalı gıda yüklü kapalı kasa kamyon, Zeynel Şenol Köprü girişindeki alt geçidin tavanına çarptı.
1 SAATİN SONUNDA KURTARILDI
Çarpmanın etkisiyle 3 metre yüksekliğindeki geçitte sıkışan kamyon, sürücünün çabası sonucu 1 saatte kurtarıldı. Kamyonun üst bölümünde hasar oluştuğu öğrenildi.
Bölgeye gelen trafik ekiplerinin yaptığı ölçümde, alt geçit yüksekliğinin 3 metre, kamyon yüksekliğinin ise 3 metre 45 santim olduğu belirlendi.