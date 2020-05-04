Antalya'da kamyon alt geçit girişine sıkıştı

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Üç metre yükseklikteki alt geçit girişine sıkışan kapalı kasa kamyon, sürücünün çabasıyla 1 saatte, sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, şelale yönünden şehir merkezine giden Yusuf Dündar'ın kullandığı 34 GH 5592 plakalı gıda yüklü kapalı kasa kamyon, Zeynel Şenol Köprü girişindeki alt geçidin tavanına çarptı.

1 SAATİN SONUNDA KURTARILDI

Çarpmanın etkisiyle 3 metre yüksekliğindeki geçitte sıkışan kamyon, sürücünün çabası sonucu 1 saatte kurtarıldı. Kamyonun üst bölümünde hasar oluştuğu öğrenildi.

Bölgeye gelen trafik ekiplerinin yaptığı ölçümde, alt geçit yüksekliğinin 3 metre, kamyon yüksekliğinin ise 3 metre 45 santim olduğu belirlendi.