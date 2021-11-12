Antalya'da kamyonet ters dönerek devrildi: 1 ölü

Kaş ilçesinde virajı alamayan kum yüklü kamyonet ters döndü. Gerçekleşen kaza sonucunda şoför yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde kan donduran bir olay gerçekleşti.

D- 400 karayolu üzerinde, Kaş’tan Çamlık İskele Deve Ağacı mevkisindeki bir inşaata kum götüren Zafer Pallavuş yönetimindeki 34 DN 7828 plakalı kamyon, yokuşu çıkarken virajı alamadı.

KAMYONET TERS DÖNEREK DEVRİLDİ

Geri gitmeye başlayan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, ters dönerek D- 400 karayoluna ters devrildi.

Kamyon sürücüsü Zafer Pallavuş, ihbarla gelen itfaiye, jandarma ve polis ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

ŞOFÖR TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Zafer Pallavuş’a ilk müdahale kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ağır yaralanan ve ambulansla Kaş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Pallavuş, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.