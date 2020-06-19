Antalya'da kamyonetin çarptığı köpek kurtuldu

Kamyonet sürücüsünün çarpıp kaçtığı yaralı köpek, hayvan ambulansında ilk tedavisi yapıldıktan sonra barınağa götürüldü.

Antalya'nın Akdeniz Sanayi Sitesi üzerinde seyir halinde olan bir kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen sokak köpeğine çarptı.

Çevredeki esnafın baktığı köpek, çarpmanın da şiddetiyle sürüklenerek yaralandı.

SÜRÜCÜ KAÇTI, ESNAF YARDIM ETTİ

Kamyonet sürücüsü bir süre duraklarken daha sonra arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Yaralı köpek ise esnafın çağırdığı hayvan ambulansı ile barınağa kaldırıldı.

Köpeğe kamyonetin çarpma anı ise bir esnafın güvenlik kamerasına yansıdı.

Site esnafı ise sokak üzerinde birçok kaza meydana geldiğini belirterek yetkililerden kasis yapılması isteğinde bulundu.

Kamyonetin çarpıp kaçtığı köpek tedavi altına alındı