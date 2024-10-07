Antalya'da karga zabıtaların maskotu oldu Karga ile zabıta ekiplerinin eğlenceli anlarında, zabıta ekipleri, günlük kahvaltılık ürünler getirerek kargayı elleriyle besliyor.

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İHA

Antalya’nın Serik ilçesi Serik Belediyesi Zabıta Ofisi’nde yaşanan olayda, bir karganın zabıta ekipleri ile kahvaltı yaptığı anlar sosyal medyada hızla yayılarak beğeni topladı.

Ekiplerin maskotu olan karga, Boğazkent sahilinde görev yapan zabıta ekiplerinin elinden besleniyor.

ARALARINDA BİR BAĞ KURDULAR

Karga ile aralarında bir bağ kurduklarını belirten zabıta ekipleri, yaptıkları açıklamada karga için günlük kahvaltılık ürünler getirerek elleriyle beslediklerini belirttiler.

Zabıta görevlisi Salih Demir, karganın son zamanlarda sık sık gelerek kendileri ile kahvaltı yaptığını açıklayarak, şu sözleri sarf etti:

Kargayla aramızda çok güzel bir bağ oluştu. Özellikle bugünlerde daha çok sık gelmeye başladı.



Geldiği zamanlarda kahvaltısını bizimle beraber yapıyor ve karnını doyuruyor. Böyle giderse çay içmeye de başlayacak bizimle

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)