Antalya'da karpuz tarlasında hırsızlık

Karpuzları kesmece olarak deneyip çalan 5 kişi, tarla sahipleri tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde, tarladan karpuz hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Bölgeye giden ekiplere, tarla sahipleri tarafından karpuz çalarken yakalandığı belirlenen 5 şüpheli, teslim edildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tarlada yapılan incelemede, şüphelilerin karpuzların bazılarını 'kesmece' diye tabir edilen yöntemle küçük bir bölümünü kesip içine baktıktan sonra iyi olanları çaldığı, yetişmemiş olanları ise bıraktığı belirlendi.

Jandarma ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

"3 YILDIR KARPUZ HIRSIZLIĞI OLUYORDU"

Karpuz üreticisi Kadir Kaya, "Bizim mahallemizde bulunan bir şirkette çalışan işçilerden bazılarını arazimizdeki karpuzları çalarken, bazı karpuzları da bıçakla kesip atarken gördük. Bu 3 yıldır oluyordu. Defalarca daha önce yakalamıştık. Firmanın yetkililerine işçiler için şikayette bulunmuştuk. Şimdiye kadar bir önlem almadılar. Dün akşam tarlada karpuzları çaldıkları sırada jandarmayı çağırdık. Yakaladık, jandarmaya teslim ettik. Şahıslar karpuzları kesiyorlar, olgunlaşmamış olanı bırakıp, iyilerini götürüyorlar. Biz bunlardan bıktık. Üç senedir bize uyku yok. Burada başka köylülerimizin de karpuzları var. Sürekli her akşam bunlar yüzünden nöbet tutuyoruz." dedi.

"BU İŞİN ÖNÜNE GEÇİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Musa Küçük, "Şirketin müdürü biz bu şahısları yakaladıktan sonra 'Bunlardan şikayetçi olmayın ben paranızı ödeyeyim, bu işi kapatalım' dedi. Biz paranın derdinde değiliz. Biz bu işin önüne geçilmesini istiyoruz. Biz parayla satılacak adam değiliz. Bunlardan şikayetçiyiz." dedi.