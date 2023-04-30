Antalya'da kaybolan yaşlı kadın bulundu
İHA

Antalya'da 63 yaşındaki Fatma Altıntaş'tan evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Gebiz Mahallesi Dorumlar mevkiinde dün sabah saatlerinden itibaren kayıp olan Fatma Altıntaş için yakınları tarafından kayıp ilanı verildi. Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri kayıp olan Altıntaş için arama çalışması başlattı.

Ormanlık alanda bulundu

Ekipler, uzun uğraşlar sonuncunda ormanlık alanda yaşlı kadını buldu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Fatıma Altıntaş, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.

Antalya'da kaybolan yaşlı kadın bulundu
Antalya'da kaybolan yaşlı kadın bulundu