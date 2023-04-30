Antalya'da kaybolan yaşlı kadın bulundu

İHA
Antalya'da 63 yaşındaki Fatma Altıntaş'tan evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.
Gebiz Mahallesi Dorumlar mevkiinde dün sabah saatlerinden itibaren kayıp olan Fatma Altıntaş için yakınları tarafından kayıp ilanı verildi. Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri kayıp olan Altıntaş için arama çalışması başlattı.
Ormanlık alanda bulundu
Ekipler, uzun uğraşlar sonuncunda ormanlık alanda yaşlı kadını buldu.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Fatıma Altıntaş, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.