Antalya'da kaybolan yaşlı kadın bulundu Antalya'nın Serik ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın, ekipler tarafından ormanlık alanda bulundu.

İHA

Antalya'da 63 yaşındaki Fatma Altıntaş'tan evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Gebiz Mahallesi Dorumlar mevkiinde dün sabah saatlerinden itibaren kayıp olan Fatma Altıntaş için yakınları tarafından kayıp ilanı verildi. Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri kayıp olan Altıntaş için arama çalışması başlattı.

Ormanlık alanda bulundu

Ekipler, uzun uğraşlar sonuncunda ormanlık alanda yaşlı kadını buldu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Fatıma Altıntaş, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.