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    Antalya'da kendiliğinden doğada yetişen dikenli incirin kilosu 60 lira

    Üzerinde dikenler bulunan meyveyi toplarken kalın eldiven ve uzun maşalar kullanılıyor. Sert kabuğundan ayrıldığında yumuşak ve tatlı meyvesi ortaya çıkan dikenli incirin faydası saymakla bitmiyor.
    • 08.08.2022 - 15:18
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 15:25
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    Antalya'da kendiliğinden doğada yetişen dikenli incirin kilosu 60 lira

    Türkiye'de adı çok bilinmeyen birbirinden farklı meyve ve sebzeler yetişiyor.

    Bunlardan biri de dikenli incir...

    Antalya'nın Serik ilçesinde, kendiliğinden yetişen dikenli incir hasadı başladı.

    Üzerindeki dikenler nedeniyle toplanırken büyük bir özen isteyen dikenli incir, halk dilinde 'kürek yemişi' olarak da biliniyor.

    Kilosu 60 liradan satılıyor

    Yazın kaktüslerde yetişen incir, olgunlaştıktan sonra boyu 10 santimetreye ulaşıyor.

    İHA'nın aktarımına göre; büyük emekle toplanan incir, pazar tezgahlarında kilosu 60 liradan satılıyor. Genelde soğuk olarak tüketilen meyvenin, faydaları ise saymakla bitmiyor.

    Antalya da kendiliğinden doğada yetişen dikenli incirin kilosu 60 lira #1

    "Sayılmayacak kadar faydası var"

    Serik ilçesine bağlı bağlı Kürüş Mahallesi’nde yaşayan meyvenin hasadını yapan 70 yaşındaki İbrahim Şahin, "Biz bunu dikenli olduğu için eldivenle topluyoruz. Çok faydalı bir bitki. Sayılmayacak kadar faydası var. Buzdolabına koyup yenirse daha güzel olur ama ben tazecik dalından kesip yiyorum. Anlatılmaz bir tadı var. Çok doğal, bağırsaklara her şeye faydası var. Çok severim ben bunu. Her sene toplar yerim. Beni genç tutuyor bu. Yaş 70’e geldi ama köydeki bütün gençleri yıkıyorum. 0 kilometredeyim. Ne şeker ne tansiyon var, çivi gibiyim." şeklinde konuştu.

    Antalya da kendiliğinden doğada yetişen dikenli incirin kilosu 60 lira #2

    Antalya da kendiliğinden doğada yetişen dikenli incirin kilosu 60 lira #3


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