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    Antalya'da kır düğününde ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

    Aksu ilçesinde, bir restoranın açık alanında düzenlenen kır düğününde ağacın devrilmesi sonucu 10 kişi yaralanırken 1 kişi yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 27.07.2021 - 01:34
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 01:58
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    Antalya'da kır düğününde ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

    Antalya'nın Aksu ilçesinde gerçekleşen kır düğünü beklenmedik bir kaza ile sonuçlandı. Faciaya neden olan kazada düğüne gelen davetliler zor anlar yaşadı.

    Olay, saat 21.00 sıralarında Aksu ilçesinde yer alan bir restoranın açık alanında yaşandı.

    15 METRE UZUNLUĞUNDAKİ AĞAÇ DEVRİLDİ

    Düğün esnasında henüz bilinmeyen nedenle alanda yer alan yaklaşık 15 metre uzunluğundaki çam ağacı, misafirlerin oturduğu masaların üzerine devrildi. Bu sırada masalarında bulunanlar, ağacın gövde ve dallarının çarpması sonucu çeşitli yerlerinden yararlandı.

    Ağacın devrilmesi ihbarıyla olay yerine yaklaşık 10'a yakın ambulansın yanı sıra çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Antalya da kır düğününde ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü #1

    2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

    Düğüne davetli olarak gelen 20'ye yakın kişinin ufak sıyrıkları nedeniyle ayakta tedavileri yapılırken, 10 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Yaralılardan Mustafa Ölmez hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Antalya'da kır düğününde ağacın devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı VİDEO

    Antalya da kır düğününde ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü #2

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