Oturdukları sitede bulunan kedinin saldırısına uğrayan çift, kediden kurtulabilmek için uzun süre mücadele etti.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir site içerisinde yaşayan Nilüfer Korkmaz ve eşi, köpekleriyle evden çıktıkları sırada bir anda arkalarından gelen kedinin saldırısına uğradı.

KEDİ PEŞLERİNİ BIRAKMADI

Neye uğradığını şaşıran çift köpeklerini geri çekmeye çalışırken bir yandan da kendilerini korumaya çalıştı. Kediden kurtulmakta güçlük çeken iki hayvansever, bir ara mecbur kalıp ayaklarıyla da kediyi uzaklaştırmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.

Israrla köpeğin üzerine doğru saldıran kedi, hem köpeğe hem sahiplerine zor anlar yaşatırken, sahibi en son çareyi köpeğini kucağına alıp saklamakta buldu.

Öfkeli kedi bir süre sonra saldırıdan vazgeçip kaçtı.

Antalya'da köpekli çift, kedinin saldırısına uğradı

"ÇOCUKLAR GELİYOR DİYE BAĞIRDI"

O anları anlatan Nilüfer Korkmaz, "Eşim, köpeğim ve ben kapıdan çıkarken çocuklar birden 'geliyor' diye bağırdılar. O anda dönüp baktım kedi hızla bize doğru geliyor. Elimde içinde yemek olan tencere vardı, tencerenin üstüne çıktı. Kolum bacağım, eşimin bacağı baya bir çizildi" dedi.

"ADINI LEOPAR KOYARDIM"

Kedinin sitenin kedisi olduğunu ancak çok fazla tanımadıklarını beliten Korkmaz, "Daha sonradan öğrendik, yavruları varmış. O anda çok korktuk, çok panikledik. O anda arkadaşımın çocuğuna bağırdım, anlamadım onun çocuğu olduğunu. Neden bu kediyi bizim üzerimize gönderdiniz dedim, 'biz yapmadık' dedi. Çok korktuk, kediyi yaralamaktan da korktuk, biz ona da zarar gelsin istemiyorduk. Sonra o mücadeleden yoruldu." dedi.

Kedinin bir ismi olup olmadığını bilmediğini söyleyen Korkmaz, muhabirin "Siz ismini ne koyardınız" sorusuna, "Leopar koyardım" dedi.

"YAVRULARINI KORUMAK İSTEDİ"

Olay sonrası görüntüleri izleyen ve hayret içinde kalan site görevlisi Süleyman Karataş ise kendisini arayıp kedinin köpeğe saldırdığını anlattıklarını söyledi.

Karataş, “Baktım kedi gerçekten saldırmış. Şaşırdım, çok garip geldi kendinden büyük bir köpeğe saldırması. Kedinin burada yavruları var, yavrularını korumak amacıyla saldırdı” diye konuştu.

"KEDİYİ HALA BESLİYORUZ"

Olaydan sonra kediye zarar verilmediğinin altını çizen Karataş, “Kedi hala burada, besliyoruz. Mamasını sütünü ve suyunu veriyoruz” diye belirtti.