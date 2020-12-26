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    Antalya'da köprüden atlamak isteyen adamı çay teklifiyle ikna etti

    Alt geçit korkuluklarına çıkıp, eliyle kafasına vurup, "Ölmek istiyorum" diyen kişi, çevredekilerin "Gel çay içelim kafamız yerine gelsin" demesi üzerine intihardan vazgeçti.
    • DHA
    • 26.12.2020 - 17:46
    • Güncelleme : 26.12.2020 - 17:49
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    Antalya'da köprüden atlamak isteyen adamı çay teklifiyle ikna etti

     

    Antalya'da,  Adnan Menderes Bulvarı Şarampol Alt Geçidi korkuluğuna çıkan kimliği belirsiz kişi, "Ölmek istiyorum" diye bağırmaya başladı.

    İntihara kalkışan kişi görenler ve duyanlar, çevresinde toplandı.

    Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

    Bu sırada olay yerine gelen vatandaşlar, "Atlama arabalar geçiyor. Atlarsan sıkıntı bak. Yapma. Bekle yardım edeceğiz, sakin ol" diyerek ikna çalışmalarına başladı.

    Sağ eliyle korkulukları tutup sol eliyle kafasına vuran kişi, bir ara çömelip atlamaya kalkınca panik yaşandı.

    Antalya'da köprüden atlamak isteyen adamı çay teklifiyle ikna etti VİDEO

    ÇAY TEKLİFİ VAZGEÇİRDİ

    Çevredeki vatandaşlar, kimliği belirsiz kişiyi, "Hadi gel çay içelim kafamız yerine gelsin. Gel hadi" diyerek vazgeçirildi.

    İntihara kalkışan kişi, polis ekipleri gelmeden yukarı çekilip çıkarıldı. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

    Antalya da köprüden atlamak isteyen adamı çay teklifiyle ikna etti #1

    Antalya da köprüden atlamak isteyen adamı çay teklifiyle ikna etti #2

    Antalya da köprüden atlamak isteyen adamı çay teklifiyle ikna etti #3

    Antalya da köprüden atlamak isteyen adamı çay teklifiyle ikna etti #4

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