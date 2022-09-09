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    Antalya'da Kraliçe 2. Elizabeth'in heykeline yoğun ilgi

    Vefat eden Kraliçe 2. Elizabeth'in Antalya'daki bal mumu heykeli çiçeklerle donatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 14:16
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 14:58
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    Antalya'da Kraliçe 2. Elizabeth'in heykeline yoğun ilgi

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Antalya Akvaryum'un üniteleri arasında yer alan ve 60'dan fazla bal mumu figürün sergilendiği müzede bulunan 2. Elizabeth'e ait heykel, sabah saatlerinde görevlilerce çiçeklerle süslenerek ziyarete açıldı.

    Heykelin olduğu bölümde fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler nedeniyle zaman zaman yoğunluk yaşandı.

    Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık, AA muhabirine, 2019'da açılan heykel müzesinde 60'dan fazla bal mumu figürün yer aldığını ve 2. Elizabeth heykelinin ilk günden itibaren sergilendiğini belirtti.

    "Dünyanın kimseye kalmayacağını gösteren bir mesaj olur"

    Kraliçe'nin dünya tarihinde önemli bir politik figür olduğunu kaydeden Arık, "Hem taziyelerimizi bildirmek hem de misafirlerimizin ilgisini gördüğümüz için bunun bir karşılığını vermek adına küçük bir süsleme yaptık. Umarım Kraliçe Elizabeth'in vefatı, dünyada barışın önemini tekrar ortaya çıkarır. Dünyanın kimseye kalmayacağını gösteren bir mesaj olur." diye konuştu.

    Antalya'da Kraliçe 2. Elizabeth'in heykeline yoğun ilgi VİDEO

    Antalya da Kraliçe 2. Elizabeth in heykeline yoğun ilgi #1

    Antalya da Kraliçe 2. Elizabeth in heykeline yoğun ilgi #2

    Antalya da Kraliçe 2. Elizabeth in heykeline yoğun ilgi #3

    Antalya da Kraliçe 2. Elizabeth in heykeline yoğun ilgi #4

    Antalya da Kraliçe 2. Elizabeth in heykeline yoğun ilgi #5

    Antalya da Kraliçe 2. Elizabeth in heykeline yoğun ilgi #6

    Antalya da Kraliçe 2. Elizabeth in heykeline yoğun ilgi #7

    Antalya da Kraliçe 2. Elizabeth in heykeline yoğun ilgi #8


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