Antalya'da makyaj çantasından uyuşturucu çıktı
Antalya'da bir eve yapılan baskında makyaj çantası içerisine gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği tespit etti.
- DHA
- 23.03.2021 - 23:06
- Güncelleme : 23.03.2021 - 23:56
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Araştırmanın ardından Kanat Y., Ahmet Ö., Nihat D. ve Şeyda K.'nin kaldığı eve operasyon düzenlendi.
MAKYAJ ÇANTASINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Adreste narkotik köpeğiyle yapılan aramada, makyaj çantası içerisine saklanmış 40 paket 1'er gramlık metamfetamin, 20 paket LSD maddesi, 15 adet uyuşturucu hap, 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü ve 5 tabanca fişeği ele geçirildi.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
Kanat Y., Ahmet Ö., Nihat D. ve Şeyda K. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.