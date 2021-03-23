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Antalya'da makyaj çantasından uyuşturucu çıktı

Antalya'da makyaj çantasından uyuşturucu çıktı

Antalya'da bir eve yapılan baskında makyaj çantası içerisine gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği tespit etti.