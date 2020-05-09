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Birlikte girdikleri marketten görevlinin cep telefonunu çalarak kayıplara karışan çift, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde bulunan bir markete alışveriş için giren Mehmet K. ve birlikte yaşadığı Bahar D. masaüstünde bulunan görevliye ait telefonu çaldı.

Telefonun olmadığını fark eden görevli durumu polise bilgi verdi.

HIRSIZ ÇİFT YAKALANDI

İhbarın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, operasyon düzenleyerek hırsızlık yapan çifti gözaltına aldı.

Poliste işlemleri tamamlanan çift, sabah saatlerinde adliye sevk edildi.

Antalya'da, marketten hırsızlık yapan çift yakalandı