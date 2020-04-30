Antalya'da marketten içki çalan şahıs gözaltına alındı
İki kadına kapkaç girişiminde bulunan, bir marketten ise 2 şişe içki çalan şahıs, korona sebebiyle iş bulamadığı için hırsızlık yaptığını söyledi.
- DHA
- 30.04.2020 - 12:57
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, iki farklı banka ATM'sinden para çeken iki kadını takibe alan K.T., içinde para bulunan çantaları kapkaç yöntemiyle çalmak istedi.
Kadınların karşılık vermesi üzerine panik olan K.T., olay yerinden kaçtı.
Kapkaç girişimlerinden sonuç alamayan K.T., bu kez girdiği market sahibini oyalayıp, 2 şişe içkiyi alıp kaçtı.
EVİNDE YAKALANDI
Şikayetler üzerine soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, K.T.'yi Kepez ilçesinde saklandığı evde gözaltına aldı.
KORONAVİRÜSÜ BAHANE ETTİ
Sağlık kontrolünden geçirilen K.T., polise verdiği ifadesinde, "Koranavirüs hastalığı nedeniyle iş bulamadım. Bu yüzden hırsızlık yaptım." dedi.
K.T., ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.