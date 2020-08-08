Antalya’da maskesini düzgün takmayan yolculara tepki

Halk otobüsü içerisinde maskesini kurallara uygun şekilde takmayan iki yolcu, diğer yolcuların tepkisini çekti. Otobüs şoförü, aracı durdurarak kilitledi, olay yerine polis çağırdı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Ünsal Mahallesi’nden Lara istikameti yönüne giden 07 AU 0115 plakalı halk otobüsüne binen biri kadın 2 yolcu, maskelerini düzgün takmadıkları için şoför tarafından uyarıldı.

İkili maskelerini düzgün takmamaya devam edince, diğer yolcular da duruma tepki gösterdi.

ŞOFÖR SAĞA ÇEKİP, POLİS ÇAĞIRDI

Otobüste maske tartışmasının çıkması üzerine, otobüs şoförü aracını sağa çekip kilitledi ve polis çağırdı. Tüm bunlar yaşanırken maske tartışması da devam etti. Diğer yolcuların cep telefonuyla kaydettiği olayda, maskesini takmayan ikilinin savunmaları ise şaşırttı.

Antalya’da halk otobüsü içerisinde maske tartışması İZLE

MASKESİNİ OTOBÜS İÇERİSİNE FIRLATTI

Yolculardan birinin “Siz düzene başkaldırdığınızı mı düşünüyorsunuz?” diyerek tepki göstermesine, maskesini doğru bir şekilde takmayan yolcu, toplu taşıma aracında sosyal mesafenin olmadığını gerekçe gösterdi.

Otobüste herkesin birbirine yakın olarak temas ettiğini ileri süren şahıs, “Herkes birbirine temas etti, bu maske mi seni kurtaracak?” dedi ve maskesini fırlattı.

“BENİMLE ZIT GİDERSE TAKMAM”

Şoförün polis çağırmasına da tepki gösteren yolcu, “Benimle zıt giderse, ben takmam. İsterse hükümeti getirsin buraya, kimi getirirse getirsin.” dediği görüldü.

Çiftin sürekli olarak güldüğü de cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay yerine gelen polis, şikayetçi olan otobüs şoförü ve yolcularla ile birlikte, maske takmadığı ileri sürülen iki yolcuyu karakola götürdü.

İki yolcuya idari para cezası uygulandığı öğrenildi.