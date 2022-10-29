Antalya'da bisikletiyle ziyarete geldiği arkadaşının menemen teklifini kıramayan Faruk Palalar'ın bisikleti menemen yerken çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da 4 gün önce Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi’nde, 60 yaşındaki Faruk Palalar bisikletiyle arkadaşını ziyarete geldi.

Bir süre iş yeri önünde sohbet eden ikili, daha sonra personelin yaptığı menemeni yemek için üst kata çıktı.

Menemen yerken bisikleti çalındı

Yaklaşık 15 dakika sonra aşağı inen Palalar, bisikletinin yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kamerasını inceleyen Palalar, bisikletinin çalındığını fark etti ve durumu polise bildirdi.

Bisikletin çalınma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde şahsın bisikleti gözüne kestirip, binanın çevresinde gezmesi, iş yerini önünde eli arkasında bir ileri bir geri gittiği ve kimsenin olmadığını anladığı anda binip gittiği anlar yer aldı.

Antalya'da menemen yiyen vatandaşın bisikletini çaldılar - Video







"Bisikletimin yerinde olmadığını merdivenden inerken fark ettim"



Faruk Palalar, geçtiğimiz salı günü arkadaşını ziyarete geldiğini hatırlatarak, “ Geldim, arkadaşlar menemen yapmışlar. Tok olduğumu söylememe rağmen üst kata menemen yemeye çıktık. Bisikletimi dükkanının önüne park ettim. 15 dakika sonra aşağıya indim, bisikletimin yerinde olmadığını merdivenden inerken fark ettim. Bisikletimi çalmışlar. Kamera kayıtlarına baktım, sonra polisi aradım” dedi.





"Bisikletimin değeri 2 bin TL civarında"

İHA'nın haberine göre, kayıtları incelediğinde bir kişinin önce binanın arasına geldiğini ve uzun süre iş yeri önünde inceleme yaptığını gördüğünü ifade eden Palalar, “Hırsız kimsenin olmadığından emin olduğu anda bisikletimi alıp arka sokaklara gidiyor. Kendi bisikletiymiş gibi şahıs bindi gitti. Bisikletimin değeri 2 bin TL civarında. Menemen bize bisiklete mal oldu. Bisiklet kullanmayı seviyorum çalınsa da yeniden bisiklet alacağım” diye konuştu.

Palalar, hırsızların üçüncü kez bisikletini çalmasına rağmen yeni bir bisiklet daha alacağını sözlerine ekledi.



