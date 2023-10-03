İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde gece saat 01.00 sıralarında D 400 kara yolu üzerinde, Hamit Şahin idaresindeki 31 ZF 009 plakalı tur minibüsü, Akçaalan Mahallesi'nde yolun sağ tarafında park halinde bulunan 33 N 5063 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kamyona ok gibi saplandı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede henüz ismi belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 9 kişi ise olay yerindeki müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Antalya'da minibüs, park halindeki kamyona ok gibi saplandı: 2 ölü, 9 yaralı

Kaza anı kamerada

Kaza anı çevredeki iş yerlerinden birinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Park halindeki kamyona hızla gelen minibüsün arkadan çarptığı anlar kayda girdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)