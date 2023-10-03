Antalya'da minibüs, park halindeki kamyona ok gibi saplandı: 2 ölü, 9 yaralı Antalya'da tur minibüsünün park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

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İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde gece saat 01.00 sıralarında D 400 kara yolu üzerinde, Hamit Şahin idaresindeki 31 ZF 009 plakalı tur minibüsü, Akçaalan Mahallesi'nde yolun sağ tarafında park halinde bulunan 33 N 5063 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kamyona ok gibi saplandı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede henüz ismi belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 9 kişi ise olay yerindeki müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Kaza anı kamerada

Kaza anı çevredeki iş yerlerinden birinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Park halindeki kamyona hızla gelen minibüsün arkadan çarptığı anlar kayda girdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)