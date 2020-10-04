Antalya'da motosiklet sürücüsü, patenli çocukları yokuştan çıkardı

Yokuş çıkmak isteyen patenli küçük çocuklar, bir motosikletin arkasına tutundu. 3 küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Antalya'da Konyaaltı sahilinden Konyaaltı Caddesi’ne çıkışın olduğu virajlı çift yönlü yolda kazaya davetiye çıkarıldı.

Sahilden arkasına bindirdiği yolcuyla gitmek için hazırlanan motosiklet sürücüsü, yokuşu çıkmak için yardım isteyen 3 patenli çocuğun motosikletine tutunmasına müsaade etti.

Yokuşu çıkarken tehlikeye tutundular VİDEO



YOKUŞTAN SONRA DEVAM ETTİLER

Yaklaşık 250 metrelik mesafeyi motosiklete tutunarak giden çocuklar, zaman zaman düşme tehlikesi yaşadı. Yokuşu çıkan çocuklar ardından motosikletten ayrılıp yollarına paten sürerek devam etti.

O ANLAR KAMERADA

Çocukların o tehlikeli anları kameralara yansıdı.





















