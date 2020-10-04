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    Antalya'da motosiklet sürücüsü, patenli çocukları yokuştan çıkardı

    Yokuş çıkmak isteyen patenli küçük çocuklar, bir motosikletin arkasına tutundu. 3 küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 04.10.2020 - 17:19
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    Antalya'da motosiklet sürücüsü, patenli çocukları yokuştan çıkardı

    Antalya'da Konyaaltı sahilinden Konyaaltı Caddesi’ne çıkışın olduğu virajlı çift yönlü yolda kazaya davetiye çıkarıldı.

    Sahilden arkasına bindirdiği yolcuyla gitmek için hazırlanan motosiklet sürücüsü, yokuşu çıkmak için yardım isteyen 3 patenli çocuğun motosikletine tutunmasına müsaade etti.

    Yokuşu çıkarken tehlikeye tutundular VİDEO

    YOKUŞTAN SONRA DEVAM ETTİLER

    Yaklaşık 250 metrelik mesafeyi motosiklete tutunarak giden çocuklar, zaman zaman düşme tehlikesi yaşadı. Yokuşu çıkan çocuklar ardından motosikletten ayrılıp yollarına paten sürerek devam etti.

    O ANLAR KAMERADA

    Çocukların o tehlikeli anları kameralara yansıdı.

    Antalya da motosiklet sürücüsü, patenli çocukları yokuştan çıkardı #1

    Antalya da motosiklet sürücüsü, patenli çocukları yokuştan çıkardı #2

    Antalya da motosiklet sürücüsü, patenli çocukları yokuştan çıkardı #3

    Antalya da motosiklet sürücüsü, patenli çocukları yokuştan çıkardı #4

    Antalya da motosiklet sürücüsü, patenli çocukları yokuştan çıkardı #5

    Antalya da motosiklet sürücüsü, patenli çocukları yokuştan çıkardı #6

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