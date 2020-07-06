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    Antalya'da motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

    Motosiklet üzerinde kasksız olarak ayakta duran sürücü, canını hiçe sayarak trafikte tehlikeli anlara sebep oldu.
    • İHA
    • 06.07.2020 - 15:48
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    Antalya'da motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk #1

    Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı D-400 karayolu üzerinde seyir halinde olan motosikletli şahıs, ayağa kalkıp bir süre sonra direksiyonu bıraktı.

    CANINI HİÇE SAYDI

    Motosiklet srücüsünün hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attığı o anlar ise yoldan geçen diğer bir sürücü tarafından kaydedildi.

    Görüntülendiğini fark eden kasksız sürücü motosiklete oturup, hızla uzaklaşmaya başladı.

    Antalya'da motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

    Antalya'da motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk #2

    Antalya'da motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk #3

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