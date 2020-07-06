Motosiklet üzerinde kasksız olarak ayakta duran sürücü, canını hiçe sayarak trafikte tehlikeli anlara sebep oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı D-400 karayolu üzerinde seyir halinde olan motosikletli şahıs, ayağa kalkıp bir süre sonra direksiyonu bıraktı.

CANINI HİÇE SAYDI

Motosiklet srücüsünün hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attığı o anlar ise yoldan geçen diğer bir sürücü tarafından kaydedildi.

Görüntülendiğini fark eden kasksız sürücü motosiklete oturup, hızla uzaklaşmaya başladı.

Antalya'da motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk