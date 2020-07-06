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- Antalya'da motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk
Antalya'da motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk
Motosiklet üzerinde kasksız olarak ayakta duran sürücü, canını hiçe sayarak trafikte tehlikeli anlara sebep oldu.
- İHA
- 06.07.2020 - 15:48
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı D-400 karayolu üzerinde seyir halinde olan motosikletli şahıs, ayağa kalkıp bir süre sonra direksiyonu bıraktı.
CANINI HİÇE SAYDI
Motosiklet srücüsünün hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attığı o anlar ise yoldan geçen diğer bir sürücü tarafından kaydedildi.
Görüntülendiğini fark eden kasksız sürücü motosiklete oturup, hızla uzaklaşmaya başladı.
Antalya'da motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk