Antalya'da nem, görüş mesafesini azalttı Nem oranının yüzde 70'e ulaşması ile Antalya’yı nem bulutları kapladı. Görüş mesafesi azalırken, nemden bunalanlar yine Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Bunaltan sıcaklar, Antalya’da zirveye ulaştı. Bir de üstüne nem gelince, iş çığırından çıktı. Kentin üzerine nem bulutları çöktü. Göz gözü görmedi Hava sıcaklığı saat 08.00 sıralarında 28 derece ölçülürken; nem ise yüzde 75'e kadar ulaştı. Saat 10.00 sıralarında ise hava sıcaklığı 29,1 dereceye çıktı, bu kez de nem oranı yüzde 69'a düştü. Hava sıcaklığı da arttı Nemin etkisiyle hissedilen hava sıcaklığı da arttı. Nemden bunalanlar, kendini Konyaaltı Sahili'ne attı. Akdeniz'in mavi sularında kulaç atanlar, güneşlenmeyi de ihmal etmedi. Akşam saatlerine dikkat! Öte yandan yüksek nem nedeniyle kentteki birçok nokta, nem bulutları arasında kaldı. Nem oranının akşam saatlerinde yüzde 80'e kadar çıkmasının beklendiği öğrenildi.