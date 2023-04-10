Antalya'da nisan ayında iki mevsim bir arada: Zirve kışı, sahil yazı gördü Hafta sonu yaz hareketliliğinin yaşandığı kentte, Konyaaltı Sahili'ne akın eden vatandaşlar hem güneşlendi hem de yüzdü. Alanya'nın zirvesinde ise kar nedeniyle kapanan yollarda çalışma yapıldı.

AA & Ensonhaber

Yurt genelinde bir güneş açıyor, bir sağanak yağmur etkili oluyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yeniden yapılmaya başlandı.

Kurak geçen kış mevsiminin ardından yağışlı havalar ilkbaharda yüzünü gösterdi.

Bu durum sürücüleri ve kentleri olumsuz etkilese de barajların dolmasıyla yüzler güldü.

Yaza hazırlanıyor

Nisan ayının ortalarına yaklaşırken gözler, turizmin gözdesi Antalya'ya çevrildi.

Kentte hafta boyunca yaz turizmi için hummalı çalışmalara başlandı, işletmeler yeniliğe gitti.

Havaların ısınmasıyla birlikte bölgede hareketlilik başlarken, kimi vatandaşlar da sahile akın etti.

Denize girenler, güneşlenenler, yürüyüş yapanlar...

Havanın 20, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve turistler sahillerinde güneşlendi.

Konyaaltı Sahili'nde güzel havanın tadını çıkaranlardan bazıları denize girdi, kimi aileler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak vakit geçirdi.

Bazı kişiler palmiye ağaçlarının gölgesinde yürüyüş yaptı, bazıları ise parklarda zaman geçirmeyi tercih etti.

Zirvede kış yaşanıyor

Öte yandan Alanya ilçesinde ise adeta kış mevsimi hakim olmaya devam ediyor.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle yollarda temizleme çalışması yapıldı. Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu zirve, ocak ayını anımsattı.

İşte iki mevsimin bir arada olduğu kentten kareler...