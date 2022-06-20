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    Antalya’da okulların kapandı, gençler sahile koştu

    Okulların kapanması ile gençler Antalya sahillerini doldurdu. Falezler bölgesinde kayalıklardan denize atlayanlar, arkadaşlarıyla eğlenip vakit geçirdi.
    • 20.06.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 14:12
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    Antalya’da okulların kapandı, gençler sahile koştu

    Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü, nem oranının ise yüzde 70 kaydedildiği Antalya’da sıcaktan bunalanlar, sahilleri doldurdu.

    Okulların kapanmasını fırsat bilen gençler de arkadaş gruplarıyla sahile akın etti.

    Falezler bölgesindeki kayalıklardan denize atlayan gençler, yaz tatilinin ilk günlerini arkadaşlarıyla eğlenerek geçirdi.

    Konyaaltı rengarenk

    Sıcaktan ve nemden bunalan tatilciler denizde serinlerken, bazıları ise güneşlenmeyi, sahil bandında bisiklet sürmeyi, yürüyüş yapmayı tercih etti.

    Konyaaltı sahilinde açılan rengarenk şemsiyeler de güzel görüntüler oluşturdu.

    Okullar kapandı sahiller doldu VİDEO

    Antalya’da okulların kapandı, gençler sahile koştu #1

    Antalya’da okulların kapandı, gençler sahile koştu #2

    Antalya’da okulların kapandı, gençler sahile koştu #3

    Antalya’da okulların kapandı, gençler sahile koştu #4

    Antalya’da okulların kapandı, gençler sahile koştu #5


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