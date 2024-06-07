Antalya'da orman yangını Aksu ilçesinde başlayan orman yangını, karadan ve havadan hızlı müdahaleyle bir saatte söndürüldü.

DHA

Havaların ısınmasıyla birlikte artan nem, ormanlar için tehlike yaratıyor..

Son orman yangını Antalya'da çıktı.

Aksu ilçesine bağlı Alaylı Mahallesi’nde saat 07.00 sıralarında çıkan orman yangınına 2 uçak, 5 helikopter, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahalede bulunuldu.

1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı

Yaklaşık bir saat süren müdahale sonunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışması başlatıldı.

Yangında 5 hektar alan zarar gördü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)