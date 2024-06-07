Antalya'da orman yangını

DHA
Havaların ısınmasıyla birlikte artan nem, ormanlar için tehlike yaratıyor..
Son orman yangını Antalya'da çıktı.
Aksu ilçesine bağlı Alaylı Mahallesi’nde saat 07.00 sıralarında çıkan orman yangınına 2 uçak, 5 helikopter, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahalede bulunuldu.
1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı
Yaklaşık bir saat süren müdahale sonunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışması başlatıldı.
Yangında 5 hektar alan zarar gördü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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