Antalya'da orman yolu yapımında patlayan EYP bir çocuğun ölümüne neden oldu

Antalya'da orman yolu yapımında patlayan EYP bir çocuğun ölümüne neden oldu

Antalya Gazipaşa'da orman yolu yapımı sırasında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu, olay yerinde bulunan 13 yaşındaki Yakup Serçe hayatını kaybetti.

Saat 12.00 sıralarında Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Dere Kışla mevkisinde orman yolu açılması işini yapan taşeron firmanın çalışanları, güzergah üzerindeki kayayı el yapımı patlayıcı kullanarak kaldırmak istedi.

Şirket sahibinin oğlu ile akrabası yaralandı

Hazırlanan patlayıcının infilak etmesi sonucu olay yerinde bulunan ve şirket sahibinin oğlu olduğu öğrenilen Yakup Serçe ile akrabası S.S. yaralandı.

Talihsiz çocuk hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralılardan Yakup Serçe hayatını kaybetti, S.S.'nin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

DHA'nın haberine göre Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.