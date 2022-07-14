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    Antalya'da orman yolu yapımında patlayan EYP bir çocuğun ölümüne neden oldu

    Antalya Gazipaşa'da orman yolu yapımı sırasında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu, olay yerinde bulunan 13 yaşındaki Yakup Serçe hayatını kaybetti.
    • 14.07.2022 - 17:44
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    Antalya'da orman yolu yapımında patlayan EYP bir çocuğun ölümüne neden oldu

    Saat 12.00 sıralarında Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Dere Kışla mevkisinde orman yolu açılması işini yapan taşeron firmanın çalışanları, güzergah üzerindeki kayayı el yapımı patlayıcı kullanarak kaldırmak istedi.

    Şirket sahibinin oğlu ile akrabası yaralandı

    Hazırlanan patlayıcının infilak etmesi sonucu olay yerinde bulunan ve şirket sahibinin oğlu olduğu öğrenilen Yakup Serçe ile akrabası S.S. yaralandı.

    Talihsiz çocuk hayatını kaybetti

    İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralılardan Yakup Serçe hayatını kaybetti, S.S.'nin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Antalya da orman yolu yapımında patlayan EYP bir çocuğun ölümüne neden oldu #1

    Antalya da orman yolu yapımında patlayan EYP bir çocuğun ölümüne neden oldu #2


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