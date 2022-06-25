Antalya'da ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı

Antalya'da ormanı yakarken yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Alanya'da dün gece saat 00.30 sularında Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Çakıllıca Kulesi görevlisi, rutin gözetleme esnasında Asmaca Kepez Sokak mevkiinde yangın ateşini görüp ilk müdahale ekiplerini bölgeye yönlendirdi.

Suç üstü yakalandı

Kule görevlisi, yangın seyrini gözetlerken bir motosikletin aynı mevkiden yukarı asfalt yolda hızla hareket ettiğini ve birbirine yakın mesafelerde motosiklet kullanıcısı tarafından üç ayrı yere ateş atıldığını gördü.

Yangınlara anında müdahale edildi

İHA'nın haberine göre, bir grup ilk müdahale ekibi, Asmaca Kepez Sokak mevkiinde yaklaşık 5 metrekare, Çalıkoluk mevkiinde yaklaşık 5 metrekare, Ardıç Evliya mevkiinde yaklaşık 15 metrekarelik alanda çıkan orman yangınlarına hemen müdahale etti.