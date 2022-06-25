Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
365.081
0.39%
BTXN Coin
7.74
-0.89%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    Antalya'da ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı

    Antalya'da ormanı yakarken yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 25.06.2022 - 05:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı

    Antalya Alanya'da dün gece saat 00.30 sularında Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Çakıllıca Kulesi görevlisi, rutin gözetleme esnasında Asmaca Kepez Sokak mevkiinde yangın ateşini görüp ilk müdahale ekiplerini bölgeye yönlendirdi.

    Suç üstü yakalandı

    Kule görevlisi, yangın seyrini gözetlerken bir motosikletin aynı mevkiden yukarı asfalt yolda hızla hareket ettiğini ve birbirine yakın mesafelerde motosiklet kullanıcısı tarafından üç ayrı yere ateş atıldığını gördü.

    Antalya da ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı #1

    Yangınlara anında müdahale edildi

    İHA'nın haberine göre, bir grup ilk müdahale ekibi, Asmaca Kepez Sokak mevkiinde yaklaşık 5 metrekare, Çalıkoluk mevkiinde yaklaşık 5 metrekare, Ardıç Evliya mevkiinde yaklaşık 15 metrekarelik alanda çıkan orman yangınlarına hemen müdahale etti.

    Antalya da ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı #2


    İlginizi Çekebilir

    Akıl sağlığını kaybeden manken intihar etti
    Magazin

    Akıl sağlığını kaybeden manken intihar etti

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    ABD Yüksek Mahkemesi, kürtaj hakkı kararını bozdu
    Dünya

    ABD Yüksek Mahkemesi, kürtaj hakkı kararını bozdu

    Görüş Bildir