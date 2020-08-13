Antalya'da otel odasında fenalaşan Sırp turist öldü
Alanya ilçesine tatil için gelen Sırp Goran Stankovic (50), otel odasında fenalaşıp, hayatını kaybetti.
- DHA
- 13.08.2020 - 21:00
Antalya'nın Alanya ilçesinde, İncekum Mahallesi’ndeki bir otele gelip yerleşen Sırbistan uyruklu Goran Stankovic, kaldığı otel odasında bir anda nefes darlığı yaşayıp, fenalaştı.
Stankovic kötüleşince yakınları durumu otel yetkililerine bildirdi. Yetkililerin ihbarı üzerine otele sağlık ekipleri sevk edildi.
ODASINDA HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Stankovic'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Stankovic'e, koronavirüs testi de yapıldı.
Stankovic'in cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.