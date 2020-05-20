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    Antalya'da otomobil bariyerlere çarptı

    Direksiyon başında fenalaşan ve bariyerlere çarparak durabilen sürücüye, sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu.
    • İHA
    • 20.05.2020 - 13:17
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    Antalya'da otomobil bariyerlere çarptı

    Antalya'da Kepez istikametinden kent merkezine doğru 34 CLU 515 plakalı otomobiliyle seyir halinde ilerleyen Yalçın T., henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon başında fenalaştı.

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerlere çarparak durabildi.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

    Emniyet kemeri takılı şekilde aracın içinde duran sürücüye, yakını tarafından müdahale edilse de Yalçın T., kendisine gelemedi.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince sedyeye alınan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Antalya'da otomobil bariyerlere çarptı ViDEO

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