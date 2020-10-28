Antalya'da otomobil fiyatına ayakkabı

Bir fuarda sergilenen ve üzerinde değerli taşlar bulunan kadın ayakkabısı, 104 bin TL'ye alıcı buldu.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek bölgesindeki bir otelde ayakkabı üzerine düzenlenen fuar kapılarını açtı.

Fuara tamamı yerli 100 firma katılırken; 1000'in üzerinde yabancı sektör temsilcisi de ayakkabıları görmek için geldi.

Bu yıl 9'uncu kez düzenlenen fuarla birlikte ayakkabı üreticisi hem mevcut hem de alternatif ihracat pazarlarındaki konumunu pekiştirmek için son kreasyonlarını dünyanın önde gelen ayakkabı zincirlerinin temsilcilerine sergiledi.

İŞ ADAMI 104 BİN LİRA ÖDEDİ

İstanbul merkezli bir ayakkabı firması, fuar için özel olarak tasarladığı ayakkabıyı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Deri olan, üzerinde değerli taşların yer aldığı ve kadınlar tarafından tamamen el işçiliğiyle 1 aylık surede tamamlanan 37 numara topuklu ayakkabı, fuara damgasını vurdu. Bu özel ayakkabı, adını açıklamak istemeyen bir Türk iş adamı tarafından 13 bin dolar (yaklaşık 104 bin TL) karşılığında satın alındı.

Ayakkabı, önümüzdeki yıl İtalya'da ve Rusya'da düzenlenecek ayakkabı fuarlarında 'Made in Türkiye' etiketi ile sergilenecek.

RAHATLIĞI DA CABASI

Ayakkabıyı deneyen Alisa Atamanova (28), kendisine böyle bir ayakkabı hediye edilmesi halinde çok mutlu olacağını, ayakkabıyı çok beğendiğini söyledi.

Üzerindeki taş işlemelerin ve tasarımımın çok farklı olduğunu söyleyen Atamanova, ayakkabıyı denedikten sonra çok rahat olduğunu da sözlerine ekledi.