Antalya'da otomobil takla attı: 1 yaralı

İHA
Antalya'da saat 19.30 sıralarında Demirtaş Mahallesi’nde, Büşra M. idaresinde 07 HLV 92 plakalı otomobil, Göztaşı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Sürücü tedavi altında
Kazada, otomobil sürücüsü Büşra M. (21) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Hastanesi'ne (ALKÜ) götürülerek tedaviye alındı.
Güvenlik nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobilin çekiciye yüklenmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.